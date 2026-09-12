Sofia Goggia, malore in Argentina: rientra in anticipo in Italia

La campionessa italiana si stava allenando, dallo scorso 23 agosto, sulle nevi del Cerro Castor. In seguito ad alcuni problemi di salute, d’accordo con la Commissione Medica FISI, ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso

Trasferta argentina finita in anticipo per Sofia Goggia. La campionessa bergamasca, vincitrice della medaglia di bronzo nella discesa olimpica di Milano Cortina 2026 e della Coppa del mondo di supergigante nella passata stagione, ha accusato dei malori durante la sua permanenza a Ushuaia dove, dallo scorso 23 agosto, si stava allenando sulle nevi del

Cerro Castor per preparare la prossima stagione invernale. D’accordo con la Commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri, Goggia ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso.