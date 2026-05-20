Ben Gvir deride attivisti Flotilla bendati e ammanettati. VIDEO

Video choc diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir: "Ottimo lavoro. Così si fa", dice rivolgendosi agli agenti mascherati. "Ottimo lavoro" dice ancora Ben Gvir mentre passa accanto ad agenti che mettono una donna con la testa a terra. Il video mostra gli attivisti della Global Sumud Flotilla costretti a inginocchiarsi su un pavimento di metallo mentre viene suonato l'inno nazionale israeliano, circondati da container e filo spinato, sotto la sorveglianza di agenti armati della polizia di frontiera. Si sente una donna implorare e urlare. Ma Ben-Gvir, rivolto alla telecamera, afferma: "Non lasciatevi turbare dalle loro urla"

"Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili. È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona". Questo si legge in una dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, alla notizia del filmato diffuso dal ministro della Sicurezza Nazionale di Israele Itamar Ben-Gvir al porto di Ashdod. "D'intesa con il presidente del consiglio ho fatto convocare immediatamente alla Farnesina l'ambasciatore d'Israele in Italia", ha scritto il ministro degli esteri italiano su X.