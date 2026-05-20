Gaza, danni e macerie dopo un raid israeliano ad al-Bureij

I residenti del campo di al-Bureij, nella Striscia di Gaza, hanno ispezionato le macerie dopo un raid israeliano che ha colpito un edificio residenziale. Secondo alcuni abitanti, l’area era stata evacuata poco prima dell’attacco. Il bombardamento ha danneggiato anche le case vicine, costringendo altre famiglie a lasciare l’area.
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