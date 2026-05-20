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Alluvioni in Cina, almeno 21 morti e diversi dispersi

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Le forti piogge che hanno colpito il sud e il centro della Cina hanno causato alluvioni e frane in diverse province. Le autorità hanno confermato almeno 21 vittime mentre proseguono evacuazioni e operazioni di soccorso.

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