Meloni e Modi rilanciano sui social il "Melodi team"

Giorgia Meloni ha pubblicato su Instagram un video insieme al premier indiano Narendra Modi mostrando un pacchetto di caramelle “Melody” regalatole dal leader indiano. Il siparietto richiama il tormentone social del “Melodi team”, diventato virale durante il G7 in Puglia di due anni fa
"Il primo ministro Modi ci ha portato un regalo, davvero ottime caramelle". Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un breve video che ha postato sui suoi social, che la mostra sorridente insieme al primo ministro indiano Narendra Modi, mentre fa vedere un pacchetto di caramelle chiamate "Melody" e che richiamano il tormentone social del "Melodi team" formato dai premier italiano e indiano ai tempi del G7 in Puglia.
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