Damasco, autobomba esplode in centro: un morto e 18 feriti

Un'autobomba è esplosa nel centro di Damasco, in Siria, nelle vicinanze di un edificio del ministero della Difesa. Nell'attentato ha perso la vita un soldato siriano e altre 18 persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i membri delle forze di sicurezza locali e della Protezione Civile.
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