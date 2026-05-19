Hajj, i pellegrini musulmani compiono il Tawaf alla Mecca

Prima dell’alba del 19 maggio i pellegrini si sono radunati presso la Grande Moschea de La Mecca, compiendo il Tawaf attorno alla Kaaba, mentre proseguivano gli arrivi per il pellegrinaggio dell’Hajj di quest’anno. Il Tawaf è il percorso circolare attorno al monumento sacro de La Mecca, la Kaaba. L'Hajj è un pellegrinaggio annuale che milioni di musulmani compiono alla Mecca con l'intenzione di eseguire i riti religiosi insegnati dal Profeta Maometto ai suoi seguaci 14 secoli fa. Nel 1987 è stato introdotto un sistema di quote per i visitatori della Mecca, concordato dai paesi membri dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica, per limitare il numero consentito da ciascun paese allo 0,1% della sua popolazione.
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