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Gaza, Israele blocca 47 barche della Global Sumud Flotilla

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Nel Mediterraneo orientale le forze israeliane hanno intercettato 47 delle 51 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza con aiuti umanitari. I militari hanno abbordato le barche “Andros” e “Zefiro”. L'imbarcazione più vicina a Gaza, il “Sirius”, si trovava a 145 miglia nautiche dall'enclave. Il 18 maggio il ministero degli Esteri israeliano aveva dichiarato che non avrebbe consentito "alcuna violazione del blocco navale su Gaza".

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