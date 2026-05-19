Jabalia, raid israeliano sul campo profughi palestinese

Un raid israeliano ha colpito il campo profughi palestinese di Jabalia, nella Striscia di Gaza provocando diversi danni e costringendo molti residenti a fuggire dalla zona. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco dell'ottobre 2025, i medici locali contano circa 880 palestinesi uccisi, mentre Israele segnala quattro soldati caduti. "Ormai abbiamo paura di tutto", ha dichiarato un'abitante del campo profughi di Jabalia.