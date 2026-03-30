Si è ferita a causa di una caduta di oltre 8 metri durante la progressione all'interno della grotta del Chiocchio. Operazioni di recupero durate sei ore ascolta articolo

Una speleologa infortunata a circa 100 metri di profondità all'interno della grotta del Chiocchio, nel Comune di Spoleto, è stata soccorsa ieri sera dalle squadre del Soccorso alpino e speleologico Umbria. Una volta all'esterno è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Terni. Le sue condizioni non sono gravi. Le operazioni sono durate circa sei ore e all'intervento hanno preso parte anche i vigili del fuoco.

La speleologa - riferisce il Sasu - si è infortunata a seguito di una caduta di oltre 8 metri durante la progressione all'interno della cavità. Sul posto sono state inviate quattro squadre del Soccorso alpino composte da tecnici speleologi, insieme a due sanitari specializzati nell'intervento in ambiente ipogeo. Altre due squadre di tecnici e operatori del Sasu hanno garantito il supporto esterno alla grotta.



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Una volta raggiunta la donna, i soccorritori hanno provveduto a prestare le prime cure, è stata posizionata sulla barella speleo ed è quindi iniziata la complessa fase di recupero - riferisce il Sasu -, condotta mediante tecniche speleologiche avanzate, con l'utilizzo di paranchi e sistemi di progressione su pozzi verticali e passaggi particolarmente stretti.



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Il Soccorso alpino e speleologico Umbria ha rivolto un sentito ringraziamento ai compagni di escursione dell'infortunata, "che hanno fornito un prezioso supporto ai soccorritori durante l'intervento".