Hantavirus, nave in arrivo a Tenerife. In Italia 4 persone sotto sorveglianza. LIVE
La Hondius arriva oggi alle Canarie, porto off limits. I passeggeri sbarcheranno a gruppi e saranno subito trasferiti all'aeroporto di Tenerife per l'evacuazione. Londra isolerà i cittadini britannici una volta rimpatriati. L'Oms rassicura: “Non è un altro Covid, il rischio hantavirus è basso”. L'allarme arriva in Italia. Il ministero delle Salute ha attivato la “sorveglianza attiva” su quattro passeggeri che erano a bordo di un volo Klm in coincidenza per Roma
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L'allarme Hantavirus arriva in Italia. Il ministero delle Salute ha attivato la “sorveglianza attiva” su quattro passeggeri che erano a bordo di un volo Klm in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave Mv Hondius, poi ricoverata e morta a Johannesburg a causa del virus. Quattro le regioni coinvolte (Calabria, Campania, Toscana e Veneto), disposte le quarantene precauzionali. “Sto bene, non ho sintomi”, dice Federico Amaretti, 25 anni, calabrese, uno dei 4 passeggeri italiani. La Hondius intanto arriva oggi alle Canarie, porto off limits. I passeggeri sbarcheranno a gruppi e saranno subito trasferiti all'aeroporto di Tenerife per l'evacuazione. Londra isolerà i cittadini britannici una volta rimpatriati. L'Oms rassicura: “Non è un altro Covid, il rischio hantavirus è basso”.
Gli approfondimenti:
- Hantavirus, il focolaio sulla nave Hondius. Da Ushuaia a Tenerife: la cronistoria
- Hantavirus, il ministero della Salute: "Nessun motivo di allarme"
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Oms: "Tutti passeggeri Hondius sono contatti ad alto rischio"
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato di considerare tutti coloro che si trovano a bordo della nave da crociera Hondius colpita dall'epidemia di hantavirus come contatti ad "alto rischio" e che pertanto dovrebbero essere monitorati attivamente per 42 giorni. "Classifichiamo tutti a bordo come quelli che definiamo contatti ad alto rischio", ha dichiarato Maria Van Kerkhove, direttrice dell'OMS per la prevenzione delle epidemie e delle pandemie, durante un evento sui social media, aggiungendo che è raccomandato "un monitoraggio attivo e un follow-up di tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio che sbarcano per un periodo di 42 giorni". La Van Kerkhove ha sottolineato che il rischio per le persone in generale e per gli abitanti delle Isole Canarie, dove la MV Hondius dovrebbe attraccare domani, rimane "basso".
Gran Bretagna, isolamento in ospedale per passeggeri britannici della nave
Il Regno Unito si prepara all'arrivo di una ventina di cittadini britannici a bordo della nave su cui è stato rilevato un focolaio di hantavirus, che saranno evacuati dalla nave attesa domani mattina alle Canarie, e trasferiti in un ospedale in Inghilterra per un "periodo di isolamento". Lo ha confermato all'agenzia Afp la direzione dell'Nhs, il servizio sanitario. "Per mettere a disposizione un luogo sicuro per il periodo di isolamento", il gruppo sarà trasferito - secondo una comunicazione interna dell'Nhs - all'Arrowe Park Hospital, utilizzato sei anni fa per l'isolamento delle persone di rientro dalla città cinese di Wuhan e per i passeggeri evacuati dalla nave da crociera Diamond Princess all'inizio della pandemia di Covid-19. "Accoglieremo queste persone domenica 10 maggio - precisa la nota - Sarà effettuato uno screening per verificare l'eventuale presenza di sintomi" e "non sarà ricoverato nessuno con sintomi".
Caso hantavirus, la nave Hondius vicina alle coste di Tenerife
La nave da crociera MV Hondius, a bordo della quale è stato rilevato un focolaio di hantavirus, si sta avvicinando questa mattina al porto di Granadilla, nel sud dell'isola spagnola di Tenerife, nelle Canarie, come ha constatato un giornalista dell'Afp sul posto, circostanza confermata dai dati del sito VesselFinder. La nave dovrebbe gettare l'ancora a breve nei pressi del porto per consentire l'evacuazione dei passeggeri e di parte dell'equipaggio prima di proseguire il suo viaggio verso i Paesi Bassi.