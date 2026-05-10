L'allarme Hantavirus arriva in Italia. Il ministero delle Salute ha attivato la “sorveglianza attiva” su quattro passeggeri che erano a bordo di un volo Klm in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave Mv Hondius, poi ricoverata e morta a Johannesburg a causa del virus. Quattro le regioni coinvolte (Calabria, Campania, Toscana e Veneto), disposte le quarantene precauzionali. “Sto bene, non ho sintomi”, dice Federico Amaretti, 25 anni, calabrese, uno dei 4 passeggeri italiani. La Hondius intanto arriva oggi alle Canarie, porto off limits. I passeggeri sbarcheranno a gruppi e saranno subito trasferiti all'aeroporto di Tenerife per l'evacuazione. Londra isolerà i cittadini britannici una volta rimpatriati. L'Oms rassicura: “Non è un altro Covid, il rischio hantavirus è basso”.

Gli approfondimenti:

Hantavirus, il focolaio sulla nave Hondius. Da Ushuaia a Tenerife: la cronistoria

Hantavirus, il ministero della Salute: "Nessun motivo di allarme"

Per ricevere le notizie di Sky TG24: