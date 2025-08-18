I conigli Frankenstein del Colorado, malati a causa di un virus

Introduzione

In questi giorni si sono diffuse sui social foto di diversi conigli selvatici del Colorado, negli Stati Uniti, con alcune escrescenze sul muso e sulla testa, simili a corna. I social, dove le immagini sono diventate virali, hanno fatto circolare diverse teorie e agli animali è stato anche dato il soprannome di “Frankenstein bunnies,” “demon rabbits,” e “zombie rabbits”. In realtà, gli scienziati hanno spiegato che non c’è motivo di allarmarsi. I conigli hanno questo aspetto perché hanno il papillomavirus di Shope, un virus per lo più innocuo che provoca escrescenze simili a verruche o a tentacoli.