Psittacosi, 5 morti e aumento di casi in Ue: l’alert dell’Oms

Cinque morti in Ue che hanno indotto l’Organizzazione Mondiale della Sanità a lanciare un allarme. Si tratta della psittacosi, un’infezione respiratoria causata dalla Chlamydophila psittaci (C. psittaci), un batterio che infetta principalmente gli uccelli e che sta colpendo nel continente europeo, dove i casi nell'uomo sono in aumento. Proprio per questo motivo l’Oms ha deciso di diffondere un alert per segnalare i rischi e fare il punto della situazione. Una prima segnalazione era arrivata già a febbraio da Paesi quali Austria, Danimarca, Germania, Svezia e Paesi Bassi che hanno informato di aver rilevato un trend in crescita di casi legati alla psittacosi nel 2023 e all'inizio del 2024, con un picco "particolarmente marcato a novembre-dicembre 2023".