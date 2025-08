Scoperta rete globale che tortura gatti e condivide video

La Bbc ha scoperto in un'inchiesta giornalistica una rete internazionale che condivide online video di gatti, spesso cuccioli, sottoposti a torture e uccisi. Il network, che sfrutta un'applicazione di messaggistica crittografata per comunicare, include membri britannici, oltre che di molti altri Paesi, ed è nato in Cina per poi diffondersi nel resto del mondo