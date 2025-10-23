Cuba, epidemia di dengue e chikungunya: oltre 13mila casi

Il governo cubano ha ammesso almeno 13mila casi di febbre legati ai virus dengue, chikungunya e oropouche, dopo settimane in cui era stato minimizzato il problema. Sette persone sono in condizioni critiche e le autorità annunciano “campagne di fumigazione, soprattutto a Matanzas”. L’Ong Ocdh ha chiesto alle autorità di dichiarare l'emergenza sanitaria

Dopo settimane in cui era stato minimizzato il problema, il governo cubano ha riconosciuto ieri almeno 13mila casi di febbre probabilmente collegati ai virus dengue, chikungunya e oropouche. L’annuncio è arrivato dalla viceministra della Salute Pubblica, Carilda Peña, in un intervento alla televisione di Stato. Peña ha parlato di "un aumento in tutte le aree del Paese" delle tre malattie che si trasmettono attraverso la puntura di insetti.

Situazione sanitaria e risposta del governo



Secondo i dati ufficiali del governo, almeno sette persone si trovano in condizioni critiche, ma non è stato comunicato il numero complessivo dei casi accertati né eventuali decessi. È la prima volta che le autorità sanitarie del governo castrista riconoscono una diffusione estesa di questi arbovirus, nonostante da settimane i cittadini segnalassero casi sospetti attraverso i social. La viceministra ha riferito che le autorità sono "pronte a fornire assistenza" e che verrà avviata prossimamente una estesa campagna di fumigazione nelle zone più colpite, principalmente nel distretto di Matanzas. Tuttavia, diverse organizzazioni vicine alla dissidenza considerano l’intervento tardivo e denunciano la "ridotta capacità di affrontare le epidemie e controllare la riproduzione delle zanzare con montagne di rifiuti e liquidi che permangono nelle strade per settimane". L'Osservatorio cubano per i diritti umani (Ocdh), ong con sede a Madrid, ritiene che il governo continui a minimizzare "l'allarmante crisi della salute" nell'isola e ha chiesto alle autorità di dichiarare l'emergenza sanitaria.