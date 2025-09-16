Chikungunya, Dengue e West Nile, crescono casi in Veneto: cosa sapere

Oltre alle disinfestazioni organizzate dai Comuni e alle 57 trappole posizionate dall’Istituto Zooprofilattico delle Venezie per monitorare i virus, la prevenzione dipende anche dai cittadini. “Se si accusa febbre alta senza sindrome respiratoria bisogna rivolgersi subito al proprio medico o a una struttura sanitaria per la diagnosi precoce”, ha riferito il professor Gobbi. In particolare, se si tratta di West Nile “non serve isolarsi, perché la zanzara Culex anche se attacca un soggetto già malato non si infetta e quindi non lo veicola ad altri esseri umani. Prende il virus solo dagli uccelli selvatici”. Se, invece, si risulta positivi al Chikungunya bisogna “isolarsi per almeno cinque giorni, altrimenti si rischia di essere punti nuovamente dalla zanzara tigre, che invece si infetta e veicola l’infezione ad altri esseri umani”. “I contagi potranno essere circoscritti quando la popolazione seguirà questo iter, eliminerà i contenitori con acqua stagnante dai propri giardini e balconi, disinfesterà gli spazi verdi di proprietà e si proteggerà con zampironi, zanzariere e repellenti, stando attenta alla percentuale di prodotto. Con il 5% la copertura dura fra 30 e 60 minuti, con il 20% qualche ora e con il 50% arriva a 7-8 ore”. È inoltre consigliato indossare abiti lunghi e chiari