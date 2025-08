Turismo in spiaggia, crollano presenze a luglio: i dati

Nonostante i risultati in controluce snocciolati dal Sindacato Italiano Balneari, rimane l’ottimismo secondo quanto conferma l’indagine di Tecné, realizzata per Federalberghi, di pochi giorni fa che sottolinea come nell’estate 2025 saranno in viaggio 36,1 milioni di italiani, con un giro di affari pari a 41,3 miliardi di euro e una crescita dell'1,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un terzo dei vacanzieri (33,6%) farà più di un periodo di vacanza oltre quello principale: di questi il 41,3% farà almeno un altro periodo di svago; il 31,4% ne farà due e il 17,5% farà tre periodi di vacanza tra giugno e settembre, confermando la tendenza, già in atto da tempo, a dividere in più segmenti le ferie estive