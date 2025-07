Cosa si può portare in viaggio: la nuova guida delle dogane

Chi entra in Italia con un’auto o moto immatricolata all’estero può usarla solo se residente fuori dal territorio italiano. Il mezzo può restare in Italia per massimo 6 mesi all’anno, se guidato da un non residente. Chi risiede in Italia non può guidare veicoli con targa estera, salvo rare eccezioni come il noleggio o il comodato registrato. È sempre necessario avere con sé documenti giustificativi, come contratto di noleggio o autorizzazione scritta ed eventuali violazioni possono comportare sanzioni e sequestro del veicolo.