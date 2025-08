Estate 2025, le vacanze dei politici italiani. FOTO

Con l'avvio della pausa estiva delle Camere e la sospensione dell'attività quotidiana dell'esecutivo, leader, ministri, parlamentari e cariche istituzionali si concedono qualche giorno di "stop" per staccare la spina in vista dei prossimi appuntamenti, dalla Manovra alle Regionali. Dopo la Puglia, quest'anno è la Sardegna a svettare come meta più gettonata, a partire dalla premier. Mattarella torna in Alto Adige. In tanti hanno scelto di ritornare nella propria regione per riunirsi a familiari e amici