Seconda casa, dove conviene investire: lago, mare o montagna?

Da sottolineare anche che la domanda di seconda casa nelle località di villeggiatura è rimasta stabile negli ultimi anni e non ha risentito dell’andamento del costo dei mutui, perché in genere l’acquisto avviene in contanti. Gli osservatori concordano poi sull’aumento di interesse da parte degli acquirenti stranieri. Secondo le stime di Tecnocasa, la quota di acquisti di stranieri per le seconde case è passata in un anno dal 13,5 al 15,7%. Come riporta Il Corriere della Sera, il grosso degli stranieri che acquistano in Italia è composto da persone prossime alla pensione (56 anni l’età media) o già pensionate. Toscana, Liguria (Tigullio), Sicilia (le isole minori) e Lombardia (Lago di Como) sono in cima alle preferenze, ma negli ultimi mesi starebbero crescendo destinazioni anche meno rinomate.

Da considerare anche che il valore medio degli immobili richiesto dagli stranieri è rimasto stabile a 407mila euro, la fascia più gettonata è quella attorno a 250mila euro mentre sta calando l’interesse per gli immobili dal milione in su.