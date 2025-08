Vacanze estate 2025, spiagge vuote e boom di turisti in montagna

Tanti turisti sulle montagne: la vacanza "dinamica"

Una tra le spiegazioni per cui è in atto una sorta di crisi dell’ombrellone sulle spiagge sarebbe legata, prosegue il quotidiano, alla fase del cambiamento climatico che, al di là della tregua di queste settimane, tende ad indirizzare i turisti nei luoghi dove tendenzialmente si respira di più e fa più fresco. Secondo Walter De Cassan, presidente di Federalberghi Belluno, in zone come le Dolomiti, ma anche a Cortina o Rocca Pietore la stagione turistica “sta andando molto bene”, anche grazie alla presenza di “tanti italiani, ma anche di moltissimi stranieri, perfino da Cina, Corea del Sud, Giappone, Thailandia e Canada”. Il tutto, come detto, a discapito di quanto stanno vivendo le località balneari. E, a conferma di questo trend, vengono in soccorso i dati del Sindacato Italiano Balneari (Sib) secondo cui nel mese di luglio si è registrato, in media, un calo delle presenze in spiaggia del 15%, con picchi del 25% in regioni come Emilia-Romagna e Calabria. E la situazione non appare rosea nemmeno in Toscana oppure nel Lazio. Allo stesso tempo un’analisi condotta da Assoturismo-Confesercenti sottolinea il fatto che il turismo estivo in montagna continua ad attrarre turisti, non necessariamente per una questione economica. De Cassan spiega ancora: “Da noi la tendenza positiva è cominciata subito dopo la pandemia. Si è riscoperta la montagna. Lo dico con massimo rispetto per le località balneari, ma forse ormai la villeggiatura di quel tipo viene vista come troppo stanziale. Da noi prevale una vacanza dinamica”. Tra l’altro, sottolinea ancora, “in alcune zone, come Seceda, il lago di Braies, le Tre Cime di Lavaredo, i flussi sono difficili da gestire. Dobbiamo essere bravi a promuovere non solo alcuni luoghi iconici. Basta spostarsi di pochi chilometri per trovare aree altrettanto belle, ma ancora poco frequentate”.