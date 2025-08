‘Coolcation”, come il cambiamento climatico riscrive il turismo estivo

Fuggire il caldo record cercando non solo fresco ma anche autenticità, qualità dell’aria ed esperienze all’aperto. L'interesse per mete dalle temperature più miti è cresciuto del 300% con un aumento del 44% nelle prenotazioni verso destinazioni con climi freddi. Airbnb ha segnalato un +50% di ricerche per destinazioni climate-friendly rispetto al 2019. Ne abbiamo parlato con Geoffrey Carrage, Regional Manager per l’Europa della compagnia aerea Finnair