Tempesta solare in arrivo, potrebbe essere più forte del previsto

Tempesta solare in arrivo domani 5 febbraio: potrebbe essere più forte del previsto

Scienze

L’attenzione è molto alta perché si potrebbe verificare un fenomeno più intenso del previsto, dovuto all’associazione tra tempeste solari minori e un'espulsione di massa coronale (CME) scagliata dalla potentissima eruzione solare X 8.1, una delle più forti registrate durante l'attuale ciclo di attività del Sole

Nell'ultimo bollettino dello Space Weather Prediction Center (SWPC) della NOAA, l’Agenzia statunitense di oceanografia, fisica dell’atmosfera e meteorologia, è segnalata una probabilità di tempeste solari minori (G1) per domani, giovedì 5 febbraio. L’attenzione è molto alta perché si potrebbe verificare un fenomeno più intenso, dovuto all’associazione tra queste e un'espulsione di massa coronale (CME) scagliata dalla potentissima eruzione solare X 8.1, una delle più forti registrate durante l'attuale ciclo di attività del Sole. La situazione deriva proprio dalla tempesta del 2 febbraio scorso, innescata da una forte eruzione solare in cui le particelle solari espulse hanno perturbato il campo magnetico terrestre. La macchia solare si sta muovendo verso la zona centrale del disco solare, situazione che potrebbe far sì che i brillamenti possano inviare le CME direttamente contro la Terra. Gli enti competenti continuano a monitorare il complesso AR 4366 e il suo profilo magnetico turbolento ed esplosivo. 

