Giornata delle donne nella Scienza, oggi sono il 40% dei laureati Stem

Le barriere per le donne nel mondo della scienza sono ancora alte, ma le cose stanno lentamente migliorando. "Le Life Sciences sono uno dei motori più dinamici dell'economia, dell'innovazione e dell'occupazione. Ma per continuare a crescere e competere servono persone, competenze e un sistema capace di valorizzare i talenti. È il momento di accelerare su formazione e orientamento, rafforzando le alleanze tra imprese, scuola, università e istituzioni soprattutto sulle discipline Stem, priorità strategica per il Paese", dichiara Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, in occasione della Settimana italiana delle discipline Stem - materie scientifiche e tecnologiche - e in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza che si celebra oggi 11 febbraio. Campi in cui il nostro Paese ha dati positivi: le donne in queste materie rappresentano 4 laureati su 10. In questo contesto l'Italia può contare su un punto di forza spesso poco raccontato. Secondo dati Eurostat - ricorda Farmindustria - la nostra nazione è nella top 10 dell'Ue per quota di donne sul totale dei laureati in discipline Stem e Life sciences: la percentuale raggiunge il 40%, superiore a Francia (35%), Germania (29%) e Spagna (28%) e alla media europea del 34,6%. Non solo: l'Italia è anche il terzo Paese Ue per numero complessivo di laureati in Stem e Life Sciences, collocandosi tra i leader europei sia per dimensione sia per presenza femminile.

L'importanza di intervenire sulla formazione a scuola

Per Farmindustria "è fondamentale offrire opportunità di crescita in Italia a questi talenti perché scelgano di restare nella nostra nazione e contribuire alla crescita e all'innovazione. Occorre anzitutto colmare il gap tra le competenze che le imprese cercano e quelle che il sistema scolastico e universitario formano".

È il cosiddetto "mismatch, che nel comparto Life Sciences genera un costo di 1,8 miliardi di euro. Le aziende farmaceutiche lo sperimentano ogni giorno: l'88% fatica infatti a reperire competenze tecniche, soft skills e competenze manageriali. Un disallineamento che riflette la necessità di far crescere sempre di più il dialogo tra imprese e sistema formativo, per sviluppare competenze scientifiche e tecniche in linea con i trend dell'innovazione nell'industria". Infatti, se in Italia la crescita dei laureati Stem negli ultimi 20 anni è stata del 57% - prosegue Farmindustria - è altrettanto vero che siamo già in una fase di importante trasformazione dell'innovazione e delle organizzazioni aziendali, che richiede un impegno comune per rispondere alle necessità delle filiere industriali. Intervenendo nella formazione fin dai primi anni di scuola, perché è lì che emergono divari nelle competenze scientifiche, con effetti che si trascinano poi nel mondo del lavoro.

