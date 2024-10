Laurea honoris causa UniSR al Nobel per la Medicina 2023 Drew Weissman

L’Università Vita-Salute San Raffaele ha conferito la laurea honoris causa in Biotecnology and Medical Biology al professor Drew Weissman, premo Nobel per la Medicina 2023. Le ricerche di Weissman e della collega Karikò sulle modificazioni all’RNA messaggero furono necessarie per poter sfruttare le proprietà terapeutiche di questa molecola, soprattutto in relazione al rapido sviluppo dei vaccini anti Covid-19. Motivo per cui UniSR ha voluto premiare il medico statunitense con il conferimento della laurea magistrale.

Weissman: "Stiamo sviluppando vaccini per malattie autoimmuni e per il cancro

“All’epoca della pandemia del Covid-19, quando era essenziale convincere il pubblico della sicurezza del vaccino, l’obiezione che mi veniva mossa più di frequente era che il vaccino fosse stato inventato in soli 10 mesi - ha raccontato Weissman ricevendo il riconoscimento -, un timore infondato in quanto l’mRNA fu scoperto per la prima volta nel 1961 e le prime iniezioni (negli animali e poi nell’uomo) iniziarono negli anni ‘90".

È lunga, quindi, la storia di ricerca su questa molecola: dopo le prime sperimentazioni prese piede l’idea di utilizzare la tecnologia dell’mRNA per scopi terapeutici, ma l'mRNA era difficile da gestire e dava origine a reazioni infiammatorie che non si riuscivano a controllare. La svolta di Karikò e Weissman fu proprio quella della produzione di diverse varianti di mRNA, ciascuna con alterazioni chimiche uniche nelle loro basi, consegnate alle cellule dendritiche. La scoperta riduceva le risposte infiammatorie e aumentavano la produzione di proteine.

Oggi queste ricerche aprono la strada all'utilizzo dell'mRNA anche per le cosiddette RNA therapies, per la cura di molteplici patologie.

"Dai vaccini per il Covid, il mio laboratorio ha continuato a lavorare su tanti altri vaccini basati sull’mRNA, che riguardano molteplici patogeni – ha detto Weissman -, parliamo di HIV (Aids), HCV (Epatite C), HSV (Virus Erpes Simplex), Norovirus, C. Diff. Malaria, TB (Tubercolosi), EBV (Herpesvirus), influenza, Pancoronavirus e molti altri, ma anche per il contrasto ad allergie ambientali e alimentari, come le allergie alle arachidi e agli acari della polvere. Stiamo anche sviluppando vaccini per le malattie autoimmuni e per il cancro".