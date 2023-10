A Karikò e Weissman il Premio Nobel per la Medicina 2023: chi sono

La biochimica ungherese e l'immunologo statunitense sono stati premiati per avere gettato le basi per i vaccini a mRna messaggero che hanno reso possibili i vaccini anti Covid-19: le loro scoperte hanno contribuito a a sviluppare, "con una rapidità senza precedenti, un vaccino diretto contro una delle più grandi minacce alla salute umana dei tempi moderni"

Chi è Drew Weissman

Drew Weissman, nato il 7 settembre 1959 a Lexington, Stati Uniti, si è laureato in Medicina e poi ha conseguito il dottorato di ricerca all'Università di Boston nel 1987, dove si è specializzato in immunologia e microbiologia alla Boston University. Ha svolto la sua formazione clinica presso il Beth Israel Deaconess Medical Center della Harvard Medical School e attività di ricerca post-dottorato ai National Institutes of Health (Nih). Nel 1997, all’Università della Pennsylvania, ha fondato il suo gruppo di ricerca per studiare il sistema immunitario e le molecole RNA, concentrandosi soprattutto sui vaccini. Qui, ha incontrato Katalin Karikò. È Roberts Family Professor in Vaccine Research e direttore del Penn Institute for Rna Innovations.

Chi è Katalin Karikò

Katalin Karikò è la 13esima donna a vincere il Nobel per la Medicina. Nata a Szolnok, Ungheria, il 17 gennaio 1955. Dopo aver studiato nel suo Paese – dove è stata ricercatrice presso l’Istituto di Biochimica del Biological Research Center – si è spostata negli Stati Uniti, anche per la mancanza di fondi nazionali per i laboratori. È stata alla Temple University di Filadelfia e all'Università di Scienze della salute di Bethesda. Nel 1989 è diventata professoressa assistente dell'Università della Pennsylvania. Qui è rimasta fino al 2013, quando ha preso la carica di vicepresidente e poi vicepresidente senior dell'azienda tedesca BioNTech Rna Pharmaceuticals. Dal 2021 è professoressa all'Università di Szeged e professoressa a contratto presso la Perelman School of Medicine dell'Università della Pennsylvania.