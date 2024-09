Giornata mondiale del cuore, come capire se è in salute: 5 consigli

Promossa a livello internazione dalla World Heart Federation, la ricorrenza punta a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari che rappresentano ancora la prima causa di morte in Italia. Questo tipo di patologie sono in gran parte prevenibili grazie a uno stile di vita sano e un'alimentazione corretta. Ma come possiamo capire se il nostro cuore è in salute? Ecco qualche consiglio ascolta articolo

Oggi, 29 settembre, si celebra la Giornata mondiale del cuore. Promossa a livello internazione dalla World Heart Federation, la ricorrenza punta a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari che rappresentano ancora, secondo i dati del Ministero della Salute, la prima causa di morte in Italia. Questo tipo di patologie sono in gran parte prevenibili grazie a uno stile di vita sano e un'alimentazione corretta. Ma come possiamo capire se il nostro cuore è in salute? Ecco qualche consiglio.

La Giornata mondiale del cuore La Giornata mondiale del cuore rappresenta una preziosa occasione non solo per sottolineare l'importanza della prevenzione, ma anche per sollecitare i Paesi del mondo a mettere in atto le migliori strategie per ridurre i decessi prematuri causati dalle malattie del cuore. Secondo gli ultimi dati Istat disponibili, riportati dal Ministero della Salute, le patologie del cuore rappresentano il 30,8% di tutti i decessi: 27,7% negli uomini e 33,7% nelle donne. In particolare, le malattie ischemiche del cuore sono state responsabili dell'8,4% di tutte le morti, mentre quelle cerebrovascolari del 7,6%. Tema della campagna 2024-2026 promossa dalla World Heart Association in occasione della ricorrenza è “Usa il cuore per l'azione”: l'obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione a prendersi cura del proprio cuore. vedi anche Covid, meno infarti e ictus dopo il vaccino: lo studio britannico

I consigli per capire se il nostro cuore è in salute Il primo passo per verificare che il nostro cuore sia in salute è sicuramente quello di sottoporsi a una visita specialistica. Fare dei check-up mirati permette di valutare lo stato del nostro organo vitale, scongiurando anche la presenza di malattie cardiache. Elettrocardiogramma L'elettrocardiogramma permette di registrare il ritmo e l'attività elettrica del cuore, rilevando diverse condizioni cardiache. Effettuare questo tipo di esame consente di individuare eventuali alterazioni dell'organo Analisi del sangue Soprattutto nei pazienti più giovani, il prelievo sanguigno permette di valutare lo stato di salute in generale, compresa anche l'attività cardiaca. Gli esami più importanti da fare in questo senso sono il colestero totale, HDL, LDL e trigliceridi Pressione arteriosa Un altro modo per capire se il nostro cuore sta bene è quello di misurare la propria pressione arteriosa. Il dato ottimale deve essere: 80 la minima e 120/130 la massima Visita cardiologica Effettuare una visita cardiologica permette non solo di verificare lo stato di salute del cuore, ma anche di tenere sotto controllo l'attività cardiocircolatoria, escludendo o monitorando qualunque tipo di disturbo a essa legato Visita nutrizionistica Consultare uno specialista in materia di nutrizione permette di ricevere una valutazione del proprio Bmi, cioè l'indice di massa corporea, e della propria circonferenza addominale. Il sovrappeso, la vita sedentaria, una dieta sbilanciata e il fumo rappresentano infatti importanti fattori di rischio per le malattie cardiache

Come ridurre il rischio di malattie cardiovascolari Come riporta il Ministero della Salute, per ridurre il rischio di contrarre malattie cardiache è consigliabile, in primis, adottare uno stile di vita sano, con una corretta alimentazione e una regolare attività fisica. Anche limitare il consumo di sale (meno di 5 gr al giorno) contribuisce a ridurre la pressione arteriosa, insieme a una dieta ricca di frutta e verdura, legumi, alimenti a basso contenuto di grassi animali (come pesce, pollame) e scarsa quantità di carni rosse, insaccati dolci e bevande zuccherate. Praticare sport è molto importante per assicurare il benessere del cuore, così come evitare il fumo e il consumo di alcolici. leggi anche Scompenso cardiaco, l’Intelligenza artificiale può predirne il rischio