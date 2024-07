Covid, meno infarti e ictus dopo il vaccino: lo studio britannico

Lo studio su 46 milioni di adulti



Lo studio ha analizzato le cartelle cliniche anonime di 46 milioni di adulti in Inghilterra tra l'8 dicembre 2020 e il 23 gennaio 2022. Nello specifico, i ricercatori hanno confrontato l'incidenza delle malattie cardiovascolari dopo la vaccinazione con quella registrata prima della vaccinazione o in assenza di essa, durante i primi due anni del programma di vaccinazione. I risultati hanno evidenziato che l'incidenza di trombosi arteriose, come infarti e ictus, è risultata essere fino al 10% più bassa nelle 13-24 settimane successive alla prima dose di vaccino anti-Covid. Dopo la seconda dose, l'incidenza è risultata ridotta fino al 27% per chi aveva ricevuto il vaccino AstraZeneca e fino al 20% per chi aveva ricevuto il preparato Pfizer/BioNTech. Anche l'incidenza di eventi trombotici venosi, come embolia polmonare e trombosi venosa profonda degli arti inferiori, ha seguito un trend simile. "Abbiamo esaminato i vaccini Covid e le malattie cardiovascolari in quasi 46 milioni di adulti in Inghilterra e abbiamo riscontrato una minore incidenza di malattie cardiovascolari comuni, come infarti e ictus, dopo ciascuna vaccinazione rispetto a prima o in assenza di vaccinazione”, ha riferito Samantha Ip, ricercatrice associata all'Università di Cambridge e coautrice dello studio. "Questa ricerca aggiunge ulteriori prove all'efficacia del programma di vaccinazione Covid, dimostrando che fornisce protezione contro il Covid grave e ha salvato milioni di vite in tutto il mondo”.



I casi di miocardite e pericardite



Ricerche precedenti avevano scoperto che l'incidenza di rare complicazioni cardiovascolari è risultata essere più alta dopo la somministrazione di alcuni vaccini anti-Covid. Ad esempio, sono stati riportati casi di miocardite e pericardite dopo vaccini basati su mRNA come il Pfizer/Biotech, e di trombocitopenia trombotica indotta da vaccino dopo vaccini come quello di AstraZeneca. “Questo studio supporta tali scoperte, ma offre ulteriore rassicurazione che i benefici della vaccinazione superano i rischi”, hanno concluso i ricercatori.



