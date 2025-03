"Pillole di Movimento": il progetto europeo contro la sedentarierà

L’iniziativa, presentata in occasione della Giornata Mondiale dell’obesità, è stata pensata per promuovere la salute e motivare le persone all’attività fisica. Coinvolge dodici città in tutta Italia e si propone di abbattere gli ostacoli economici e sociali, offrendo attività sportive diversificate e accessibili, organizzate per coinvolgere anche chi è a rischio di esclusione ascolta articolo

Si chiama Movement Pills e si legge “Pillole di movimento”: è il nuovo progetto europeo per combattere la sedentarietà e diffondere sani stili di vita tra le persone di tutte le età. Per tutto il mese di marzo e aprile ci si potrà recare in farmacia in una delle dodici città che aderiscono al progetto e chiedere gratuitamente una confezione di Pillole di movimento. Si tratta di confezioni del tutto simili a quelle dei medicinali, ma, all’interno, invece che pillole è inserito soltanto un bugiardino, che dà diritto a due mesi di attività fisica gratuita in molti impianti sportivi e palestre della città. Questo progetto, finanziato dalla Comunità Europea (Eacea-European Education and Culture Executive Agency) coinvolgerà otto paesi europei: Italia, Danimarca, Belgio, Romania, Bulgaria, Grecia, Polonia, Estonia.

Le città italiane coinvolte “In questo modo originale e un po’ autoironico distribuiremo 120.000 confezioni di Pillole di movimento, un rimedio naturale per far provare gratuitamente i benefici dell’attività fisica ad altrettante persone che non l’hanno mai potuta praticare – ha detto Tiziano Pesce, presidente nazionale dell’Unione Italiana Sport Per tutti – infatti il cambiamento non avviene per magia, ma occorrono una serie di elementi facilitatori affinché le persone sedentarie diventino attive. Il progetto coinvolge 12 città – tra cui Milano, Torino, Perugia, Bolzano, Agrigento, Ascoli Piceno, Foggia-Manfredonia, Grosseto, Reggio Emilia, Padova, Rimini - e 113 associazioni e società sportive, propone oltre 100 attività sportive e motorie, portando le scatoline Uisp in 290 farmacie in tutta Italia".

L’appello all’amministrazione lombarda Il progetto Movement Pills-Pillole di Movimento è stato presentato a Milano il 4 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’obesità. Sono intervenuti esperti del settore e persone che hanno portato sul palco la loro testimonianza; tra queste, ha portato il suo contributo anche Elia Biganzoli, professore statistica medica dell'Università di Milano, che si è dichiarato impressionato dal progetto: “Questa iniziativa richiama l’esperienza che abbiamo fatto dal punto di vista scientifico perché ci propone l’esercizio fisico come una terapia, ed è così: nei nostri studi sui tumori abbiamo verificato che l’attività fisica è diventata un complemento importante della terapia in una patologia seria come quella oncologica e lo stesso vale per altre patologie croniche. Per questo chiediamo alle nostre amministrazioni cittadine di aumentare gli spazi verdi e le piste ciclabili, che possono favorire il movimento quotidiano delle persone anche per andare a scuola o lavoro”.