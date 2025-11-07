Farmaci anti-obesità: accordo tra Casa Bianca, Lilly e Novo Nordisk per ridurre il prezzo

Donald Trump annuncerà a breve che due importanti aziende farmaceutiche ridurranno il costo dei farmaci GLP-1, da lui definiti "fat-drugs", utilizzati per trattare il diabete e la perdita di peso e che il governo, a sua volta, amplierà l'idoneità per gli utenti di Medicare, la sanità per le persone dai 65 anni in su. Novo Nordisk (con sede in Danimarca), che produce Ozempic, Rybelsus e Wegovy, ed Eli Lilly (con sede a Indianapolis) che produce Zepbound, accetteranno di vendere i loro farmaci a Medicare a una tariffa ridotta, definita "nazione più favorita", oltre a offrire sconti diretti ad altri consumatori sul sito web TrumpRx, che sarà lanciato all'inizio del 2026. "È una vittoria per i pazienti americani che salverà vite e migliorerà la salute di milioni di persone", ha dichiarato Trump nello Studio Ovale, affiancato da dirigenti delle aziende e alti funzionari dell'amministrazione - tra cui il Segretario alla Salute Robert F. Kennedy, Jr. Sono gli ultimi di una serie di accordi simili con le case farmaceutiche per scongiurare la minaccia di Trump di imporre dazi del 200% sul settore, mentre il presidente spinge per il ritorno della produzione negli Stati Uniti.