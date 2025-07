Gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di luglio

Questo mese il cielo offre diversi momenti da ammirare, tra cui spiccano la Luna del Cervo, le congiunzioni celesti e le stelle cadenti delle Delta Aquaridi. In particolare, la notte tra il 22 e il 23 luglio si potrà assistere a una bella triangolazione tra Luna, Venere e Giove, non lontano da Urano e dalle Pleiadi

Da Mercurio sfuggente e Venere nella Porta Dorata ai pianeti retrogradi, la Luna del Cervo Pieno e le Delta Aquaridi Meridionali, luglio 2025 è pieno di meraviglie per gli amanti del cielo. Partendo dalla Luna il 10 luglio, alle 20:37 raggiungerà la sua fase piena. Tuttavia, il momento esatto non è cruciale per gli osservatori perché, ad occhio nudo, la Luna sembrerà piena il giorno prima e dopo questo momento, con oltre il 98% del disco lunare illuminato. La Luna piena di luglio è chiamata “Luna del Cervo” o “Luna piena del tuono”, perché ci sono frequenti temporali all'inizio dell'estate. È più probabile che i temporali si formino in ambienti umidi durante l'estate a causa dell'aria calda e umida che sale dal suolo verso le parti più alte e più fredde della nostra atmosfera.