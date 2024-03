Campi Flegrei, controlli sulle case per il bradisismo

Iniziano i controlli sull'edilizia privata nei Campi Flegrei, in Campania. Una "zona d'intervento" definita nella quale il bradisismo fa sentire maggiormente i suoi effetti e abbraccia parti di tre comuni: Napoli, Pozzuoli e Bacoli. L'obiettivo è comprendere lo stato dei fabbricati e intervenire dove necessario per adeguare gli edifici alle norme antisismiche

Durerà tre mesi la prima ricognizione sugli edifici privati nelle zone colpite dal bradisismo nei Campi Flegrei. Squadre di tecnici si muoveranno tra i Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, per l’analisi della vulnerabilità dei fabbricati. Sarà un lavoro articolato, che prenderà in esame circa 12mila strutture. A pieno regime, tra qualche settimana, saranno venti le squadre di tecnici coordinate dal Dipartimento della Protezione Civile, composte da personale della Protezione Civile, della Regione, dei Comuni interessati e anche squadre di volontari. I controlli sono partiti ieri pomeriggio: i tecnici, muniti di tablet nel quale inseriscono specifici dati come lo stato di conservazione, il numero di piani, i materiali di costruzione, passano al setaccio i fabbricati. In questa prima fase si tratta di una ricognizione esterna, quindi non c'è bisogno di entrare nelle strutture, ma i cittadini possono riconoscere facilmente i tecnici perché sono provvisti di un apposito badge.