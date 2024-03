Terremoto ai Campi Flegrei, il sisma avvertito anche a Napoli

Questa mattina, una scossa di magnitudo 3.4 ha colpito la zona. La terra ha tremato in tutta l'area occidentale della città partenopea. Per ora non si segnalano danni

Sui social in tanti hanno manifestato la loro paura e in alcuni centri urbani, come a Pozzuoli, c'è chi si è riversato in strada. Uno sciame sismico di minore intensità, sempre con epicentro i Campi Flegrei, era stato registrato anche nella serata di ieri tra le 22.58 e le 23.03 (magnitudo in questo caso 1.3 e 1.7). Le scosse si sono verifiate nella stessa regione, compresa l'area tra Napoli e Pozzuoli, tutte nettamente percepite dalla popolazione locale. Questi eventi si inseriscono nell'ambito della persistente crisi bradisismica che caratterizza gli ultimi anni nella zona.

Sindaco Bacoli: 'No danni a persone o cose'

Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, in merito al susseguirsi di scosse registrate nelle ultime ore nel comune dell’area dei Campi Flegrei ha confermato che “non si registrano danni a cose o persone”. Il primo cittadino ha spiegato che procede l’attuazione della legge sui Campi Flegrei: "In questi giorni è stato pubblicato il bando per assunzione di 34 nuovi dipendenti comunali per i prossimi due anni, per rafforzare la macchina comunale di Bacoli, con aumento delle forze di Polizia Municipale per rispondere alle sollecitazioni dei cittadini".