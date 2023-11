Terremoti ai Campi Flegrei, studio ipotizza magma a bassa profondità

Dopo le scosse dei giorni scorsi, sembra per ora stabile la situazione nei Campi Flegrei , nel Napoletano. Come riporta il Corriere della Sera, è ancora presto per capire se è un momento di tregua o una tendenza di lungo periodo. A riguardo la comunità scientifica è divisa. Tra questi, c'è una tesi che si basa su studi e modelli elaborati da equipe di vulcanologi di riconosciuta esperienza, tra i quali alcuni lavori dell’Istituto nazionale di Geovulcanologia. ( CAMPI FLEGREI: COSA STA SUCCEDENDO - PIANO DI EVACUAZIONE )

La presenza di più serbatoi

Per quanto riguarda la presenza dei serbatoi dei magmi, viene confermata l’esistenza di quello in profondità (circa 8 chilometri) la cui larghezza in orizzontale viene stimata in alcune decine di chilometri. Il magma però non sembra essersi fermato a quella profondità, dal momento che "lotti ricchi di fluidi, interpretati come magma parzialmente fuso, sono stati identificati» tra uno e sei chilometri di profondità. Secondo le elaborazioni «i serbatoi meno profondi contengono magmi con composizioni dalla trachite alla fonolite". Resta per ora la situazione di stabilità, monitorata in ogni momento.