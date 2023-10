Terremoto Napoli, cosa sta succedendo ai Campi Flegrei

Dopo il terremoto del 27 settembre - il più forte in 40 anni, di magnitudo 4.2 - una nuova scossa ha interessato la zona vulcanica nel Napoletano: alle 22.08 del 2 ottobre, la magnitudo è stata 4, a una profondità di 3 Km. Da anni il terreno di quest'area ha iniziato un processo di innalzamento, dovuto all'attività gassosa effusiva o idrotermale degli edifici vulcanici. Ma c'è il rischio di una fuoriuscita di magma? Ingv: “Al momento non ci sono variazioni per supportare l'ipotesi che ci sia un'eruzione imminente"