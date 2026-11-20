La giustizia francese ha deciso di aprire un'indagine per stupro di gruppo che coinvolgerebbe il celebre attore, Gérard Depardieu, insieme allo scrittore Michel Houellebecq, a seguito di una denuncia presentata da un'attrice nel maggio 2025. Lo hanno confermato all'agenzia France Presse alcune fonti vicine all'inchiesta. Il caso è stato affidato alla polizia giudiziaria parigina.

Il film al centro dell'inchiesta

Il film, uscito nelle sale il 21 agosto 2019, racconta l'incontro tra Houellebecq e Depardieu, che interpretano se stessi durante un soggiorno in una struttura termale. La sequenza al centro della denuncia prevedeva una festa clandestina nella suite dell'attore, con la partecipazione di due giovani donne provenienti dall'Europa orientale. La sceneggiatura prevedeva baci, carezze e una danza, ma non rapporti sessuali.

La denuncia

La denunciante, che all'epoca aveva 32 anni, era stata scelta per interpretare una delle due donne al centro della trama. Aveva già conosciuto Depardieu nel 2011, sul set di "Rasputin", e in passato aveva avuto con lui una relazione, successivamente interrotta. Inizialmente ingaggiata per una scena di danza a seno nudo, avrebbe appreso in seguito che il regista desiderava una nudità integrale. L'attrice sostiene di non aver ricevuto, nonostante le richieste, né la sceneggiatura né il contratto. Stando al suo racconto, durante le riprese, effettuate a porte chiuse e con due telecamere, gli attori e l'altra interprete avevano assunto alcool. Dopo diverse riprese, Nicloux avrebbe chiesto alle due donne di spogliarsi. A quel punto, stando sempre alla denuncia, Houellebecq avrebbe condotto la donna in una camera, trattenendola con la forza sul letto. Depardieu l'avrebbe poi raggiunta in seguito, partecipando alla violenza nonostante i tentativi della donna di respingerlo.

Le testimonianze

La denunciante sostiene di aver segnalato immediatamente quanto accaduto. La direttrice del casting, Élise Cresson, ha confermato di essere stata informata il giorno stesso e di aver trasmesso la segnalazione al direttore di produzione. Anche alcuni messaggi inviati dalla donna a persone a lei vicine documenterebbero il suo stato di forte turbamento. La produttrice Sylvie Pialat, una volta informata, avrebbe sospeso le riprese e chiesto scuse alla troupe e agli attori, definendo i fatti denunciati "inammissibili". Nicloux sostiene invece di non aver assistito ad alcuna costrizione durante la scena, pur riconoscendo di essersi successivamente scusato con l'attrice. Anche il direttore della fotografia Christophe Offenstein ha dichiarato di non aver percepito episodi di violenza, senza tuttavia poter escludere che siano avvenuti atti sessuali. Dopo l'episodio, la donna avrebbe chiesto che la sequenza non fosse inserita nel film e che le immagini venissero distrutte. La produttrice ha firmato un'attestazione che conferma la distruzione del materiale girato.