È arrivato il via libera da parte del Mit per introdurre in Italia 'Tesla Assisted Driving', sistema avanzato di assistenza alla guida basato sull'intelligenza artificiale. "Il Mit, dopo puntuale verifica tecnica di fattibilità, ha dato il via libera all'omologazione provvisoria del sistema di guida assistita Tesla Assisted Driving, anticipando il processo di riconoscimento comunitario, attualmente in fase di definizione", ha annunciato il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sui suoi social. E a stretto giro sono arrivati di ringraziamenti di Musk: "Grazie, lo apprezzo molto", accompagnato dall'emoticon della bandiera italiana e da un cuore.



L’autorizzazione ricevuta dalla casa automobilistica di Musk è stata accolta con entusiasmo anche da Andrea Stroppa, suo referente nel nostro Paese, che su X ha scritto: "La tecnologia di guida autonoma di Tesla è stata approvata in Italia: si tratta del primo grande Paese europeo a dare il via libera". "Congratulazioni al sindaco di Roma Gualtieri, che è stato il primo a testarla in città (ci siamo divertiti!) - prosegue il post - al ministro Salvini per la lungimirante decisione di approvarla, alla presidente Meloni per il suo sostegno alle nuove tecnologie e al partito di opposizione Azione, guidato da Carlo Calenda, per aver avanzato proposte costruttive che hanno reso tutto ciò possibile".