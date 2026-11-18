Le sette candidate al prestigioso titolo di Auto dell'Anno 2027 arrivano a Milano. In Piazza Tre Torri, a CityLife, dal 28 novembre all'8 dicembre sarà possibile ammirare da vicino e provare su strada le vetture selezionate dalla giuria internazionale. Una rassegna che segna una svolta storica: per la prima volta tutte le finaliste sono 100% elettriche

L'iniziativa, organizzata dal mensile Auto, permetterà ai visitatori di conoscere da vicino le finaliste, ricevere informazioni sulle loro caratteristiche e, soprattutto, partecipare a test drive gratuiti. Le prove su strada saranno organizzate con il supporto degli istruttori di guida sicura di X-Leader - X-Driving School. Per partecipare sarà possibile prenotarsi attraverso il sito ufficiale di Auto, scegliendo la vettura e l'orario desiderati, oppure registrarsi direttamente al desk presente nell'area espositiva, compatibilmente con la disponibilità delle auto.

Milano si prepara ad accogliere le protagoniste dell' edizione 2027 del Car of the Year , uno dei riconoscimenti più importanti e ambiti dell'industria automobilistica europea. Dal 28 novembre all'8 dicembre 2026, Piazza Tre Torri, nel quartiere CityLife, ospiterà le sette vetture che si contenderanno il titolo di Auto dell'Anno 2027. Un'occasione aperta al pubblico, pensata non soltanto per gli appassionati di motori, ma anche per chi desidera conoscere da vicino come sta cambiando il mondo dell’automobile.

Le sette protagoniste: tutte elettriche

La selezione del 2027 ha un valore particolare. Per la prima volta nella storia del premio, infatti, tutte e sette le finaliste sono automobili esclusivamente elettriche. Un risultato che fotografa l'evoluzione tecnologica e industriale del settore e testimonia quanto la mobilità a zero emissioni sia ormai centrale nelle strategie dei principali costruttori. A contendersi il riconoscimento saranno BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo E-Tech Electric, Volkswagen ID. Polo e Volvo EX60. Una rosa che comprende modelli molto diversi per dimensioni, filosofia progettuale e posizionamento commerciale.

Diverse interpretazioni dell'elettrico

Cinque vetture appartengono al mondo delle compatte: Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo e Volkswagen ID. Polo. Particolarmente interessante anche la sfida interna al gruppo Volkswagen con Raval appunto e ID. Polo che condividono la base tecnica. A completare il gruppo ci sono due SUV di fascia premium: BMW iX3 e Volvo EX60. Entrambi rappresentano il manifesto tecnologico dei rispettivi marchi, con particolare attenzione a efficienza, autonomia, sicurezza e innovazione digitale. La BMW introduce la filosofia Neue Klasse, mentre Volvo punta su qualità, sistemi di sicurezza e intelligenza artificiale integrata.

Un premio che guarda al futuro

Le sette finaliste sono state selezionate da una giuria internazionale di giornalisti specializzati, dopo l'esame di una lista di 38 candidate. Design, sicurezza, comfort, prestazioni, innovazione tecnologica, sostenibilità e rapporto qualità-prezzo sono tra gli elementi che concorrono alla valutazione. L'appuntamento milanese rappresenta quindi un'opportunità per il pubblico di entrare nel vivo della competizione, confrontando direttamente modelli che interpretano in maniera differente il futuro della mobilità elettrica. Per conoscere la vincitrice bisognerà invece attendere l'8 gennaio 2027, quando, in occasione del Salone internazionale dell'automobile di Bruxelles, sarà proclamata l'Auto dell'Anno 2027. La nuova regina del mercato europeo raccoglierà così il testimone dalla Mercedes CLA, vincitrice dell'edizione 2026.