La Casa di Sant'Agata Bolognese apre il tetto della sua supersportiva ibrida e aggiunge una dimensione inedita e per la prima volta nella storia del Toro porta a bordo di una Spyder un tetto rigido retrattile, completamente elettrico, progettato specificamente per questo modello Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una nuova supersportiva a cielo aperto e con il Toro sul muso. Lamborghini Temerario Spyder continua la tradizione del marchio di Sant’Agata Bolognese tra le convertibili con una nuova declinazione della sua ibrida con il V8. Il nuovo modello è stato presentato in anteprima mondiale a Los Angeles, a cinquant’anni dalla Silhouette del 1976, prima Lamborghini di serie a cielo aperto. Il tetto rigido La novità più importante è proprio sopra la testa degli occupanti: per la prima volta nella storia delle Spyder del Toro arriva un tetto rigido retrattile, completamente elettrico, progettato specificamente per Temerario. Il sistema impiega dieci attuatori e permette di completare apertura e chiusura in appena 18 secondi, anche in movimento fino a 50 km/h. Una soluzione che non sacrifica la dinamica: il tetto si ripiega verticalmente dietro i sedili, mantenendo il baricentro basso e vicine al centro della vettura. A tetto aperto, quest’ultimo diminuisce addirittura di 3 millimetri. Le novità di design Anche il design cambia pelle senza perdere il DNA della coupé. Il Centro Stile Lamborghini ha riprogettato la parte superiore e posteriore, introducendo due elementi aerodinamici dietro i sedili dal profilo esagonale, ispirati al linguaggio stilistico del marchio. Il cofano motore lascia in evidenza il V8, protagonista tanto della meccanica quanto dell'estetica. Con il tetto chiuso la silhouette resta compatta e filante; senza, le proporzioni diventano ancora più aggressive.

Le novità di design Anche il design cambia pelle senza perdere il DNA della coupé. Il Centro Stile Lamborghini ha riprogettato la parte superiore e posteriore, introducendo due elementi aerodinamici dietro i sedili dal profilo esagonale, ispirati al linguaggio stilistico del marchio. Il cofano motore lascia in evidenza il V8, protagonista tanto della meccanica quanto dell'estetica. Con il tetto chiuso la silhouette resta compatta e filante; senza, le proporzioni diventano ancora più aggressive. Motore e prestazioni Sotto la carrozzeria pulsa il sistema HPEV (High Performance Electrified Vehicle), composto da un V8 biturbo di 4,0 litri e tre motori elettrici. Il propulsore termico sviluppa 800 CV, mentre la potenza complessiva raggiunge quota 920 CV a 10.000 giri al minuto. Il cambio è un doppia frizione a otto rapporti e la trazione integrale elettrificata gestisce attivamente la coppia sulle quattro ruote. I numeri parlano chiaro: 0-100 km/h in 2,8 secondi, 0-200 km/h in 7,3 secondi e velocità massima di 343 km/h. La meccanica L'albero motore flat-plane, con manovelle a 180 gradi, e le soluzioni derivate dal motorsport consentono di raggiungere regimi di rotazione eccezionali per un motore sovralimentato di serie. A cielo aperto, il crescendo sonoro diventa parte integrante della guida: profondo ai bassi, sempre più incisivo salendo di giri, fino alla voce inconfondibile dei 10.000 giri. Il lunotto posteriore regolabile permette inoltre di modulare la quantità di aria e sound che raggiunge l’abitacolo. L’impianto frenante carboceramico CCB Plus è sviluppato per garantire elevata potenza frenante, precisione e costanza di rendimento anche nelle condizioni di utilizzo più impegnative. All’anteriore, i dischi da 410 x 38 mm sono abbinati a pinze fisse monoblocco in alluminio a 10 pistoncini, mentre al posteriore i dischi da 390 x 32 mm lavorano con pinze fisse monoblocco a 4 pistoncini. Approfondimento Lamborghini, la Temerario Ad Personam con interni in lana