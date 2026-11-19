La passione per le quattro ruote torna protagonista a Fiera Milano Rho con Milano AutoClassica 2026, il salone dedicato alle vetture storiche e sportive che, dal 19 al 22 novembre, riunirà collezionisti, appassionati, operatori e curiosi in un viaggio attraverso la storia e l’evoluzione dell’automobile. Giunta alla sedicesima edizione, la manifestazione introduce quest’anno una novità importante: la Preview del giovedì, una giornata speciale dedicata a chi desidera scoprire in anteprima le vetture esposte e incontrare gli operatori del settore in un'atmosfera più esclusiva.

Maserati protagonista: cento anni di storia del Tridente

Tra le attrazioni principali dell'edizione 2026 spicca un'esposizione dedicata a tre straordinarie vetture Maserati, provenienti dalla Collezione Maserati Umberto Panini, per celebrare il centenario del Tridente. In mostra la Maserati 6C/34, monoposto del 1934 da 270 CV che, con Tazio Nuvolari al volante, conquistò importanti successi nelle competizioni; la leggendaria Tipo 61, conosciuta come Birdcage per il suo rivoluzionario telaio tubolare composto da oltre 200 elementi; e la Maserati Alfieri Concept, interpretazione contemporanea dello stile sportivo della Casa modenese. Accanto a queste protagoniste, i padiglioni ospiteranno automobili classiche, youngtimer e instant classic, modelli rari, vetture sportive e anteprime, con la partecipazione di importanti operatori, musei e Case automobilistiche.

Il programma: raduni, incontri e cultura motoristica

Non soltanto esposizione e compravendita. Milano AutoClassica propone un calendario di iniziative che abbraccia diverse generazioni di appassionati. Torna il MAC Next Generation Hub, spazio dedicato ai nuovi collezionisti e alle tendenze contemporanee, con supercar elaborate, vetture da pista, preparazioni speciali, auto Stance e JDM. L'area ospiterà anche incontri e interviste con content creator del mondo automotive. Confermata la presenza di ACI Storico, che animerà il proprio stand con presentazioni, incontri e approfondimenti sulla cultura automobilistica e sulla storia del motorismo italiano. Tra gli appuntamenti più attesi figura anche il raduno dedicato ai sessant'anni dell'Alfa Romeo Duetto: sabato 21 novembre sono attese 60 vetture, con valutazioni e premiazioni nel pomeriggio presso lo stand ACI. Spazio inoltre al mercato di ricambi, accessori originali, automobilia, modellismo, pubblicazioni e manualistica specializzata, oltre alle occasioni di incontro con club e registri storici. Una sezione particolare sarà riservata al Milano Vintage Boat Show, la manifestazione nella manifestazione dedicata alla nautica d'epoca, con imbarcazioni e testimonianze di un'altra grande tradizione del design e della meccanica italiana.

Giovedì 19: Preview, Carlo Cracco e Radio Monte Carlo

La giornata inaugurale rappresenta una delle novità più interessanti del 2026. Giovedì 19 novembre, dalle 10 alle 18, il pubblico della Preview potrà visitare il Salone attraverso un biglietto speciale a disponibilità limitata e le formule VIP Experience. La giornata proseguirà con l'evento serale Light Dinner, Music & Cars, dalle 18 alle 21. La proposta gastronomica sarà firmata dallo chef Carlo Cracco, mentre Radio Monte Carlo, radio ufficiale della manifestazione, accompagnerà la serata con un DJ set di Luca Onere. Anche durante le altre giornate sarà possibile apprezzare la cucina di Cracco presso il ristorante allestito nel Padiglione 12.

Date, orari e biglietti

Milano AutoClassica 2026 si svolgerà come detto a Fiera Milano Rho, da giovedì 19 a domenica 22 novembre, il primo giorno con apertura dalle 10 alle 18 mentre nei giorni seguenti i cancelli apriranno alle 9.30 e si proseguirà fino alle 19. Il biglietto Preview costa 50 euro online e 60 euro in cassa. Per le giornate aperte al pubblico il biglietto intero è proposto a 23 euro online in promozione (28 euro prezzo ordinario), mentre il biglietto per tre giorni costa 50 euro online. Ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni.