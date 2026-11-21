La nuova ammiraglia a ruote alte dei Quattro Anelli. Audi Q9 è il nuovo apice in termini di lusso, tecnologia e spazio per la casa automobilistica di Ingolstadt, il suv più grande mai realizzato dal marchio tedesco. Un modello pensato sì per il mercato globale ma per ritagliarsi uno spazio anche in Europa.

Dimensioni e bagagliaio

La nuova Q9 è lunga 5,31 metri, ben 25 cm in più della Q7. E’ larga 2,21 metri e alto 1,81 metri. Ha un passo di 3,14 metri e di serie è disponibile con configurazione a sette posti anche se in gamma c’è anche una variante con due poltrone singole per la seconda fila. Il bagagliaio offre 850 litri di capacità di carico che arrivano fino a 2.308 con i sedili abbattuti. I cerchi vanno da 20 a 23 pollici, calzati da pneumatici insonorizzati per le misure più grandi.

Design

Forme imponenti e un design elegante e distintivo, con l’ampia griglia Singleframe al frontale che integra anche i gruppi ottici. La calandra viene offerta anche con illuminazione sottolineando l’anima premium di brand e vettura stessa. La vista laterale mostra subito il passo generoso arrivando poi alla coda il debutto dei gruppi ottici con fanali OLED ricurvi che vengono uniti da una sottile striscia LED con i Quattro Anelli di Audi che sono illuminati.

Interni premium

Tra le novità assolute anche le portiere con apertura e chiusura elettrica. In abitacolo troviamo il nuovo MMI Panoramic Display, con schermi OLED da 12,3’’ per il cluster e da 14,5’’ per il touch centrale. Davanti al passeggero anteriore, di serie, anche un altro display da 12,3’’, con funzione Privacy per evitare distrazioni al conducente. Si alza l’asticella anche in termini di rivestimenti e materiali, con inserti in legno e finiture di alta qualità: i sedili sportivi sono di serie con quelli anteriori che portano già in dote raffreddamento, riscaldamento e funzioni di massaggio, oltre alla regolazione elettrica. Il riscaldamento poi è disponibile anche per braccioli e consolle centrale.

I motori per Audi Q9

Semplice la gamma europea, con motori diesel 3.0 V6 dotati di tecnologia MHEV Plus. Due livelli di potenza disponibile, da 299 CV e 630 Nm e 245 CV 500 Nm di coppia. In altri paesi saranno disponibili anche altre motorizzazioni, con propulsore a sei o otto cilindri che tuttavia non sono previste per il mercato del Vecchio Continente. A tutto questo si aggiunge la trazione integrale quattro e il cambio automatico/tiptronic a 8 rapporti. Nel 2027 arriverà poi anche un V6 a benzina e un plug-in.

Il test drive di Audi Q9

Il sistema mild-hybrid ha un generatore integrato nella trasmissione oltre ad un motorino di avviamento a cinghia. A questi si aggiunge una batteria con chimica LFP. In accelerazione, questa tecnologia MHEV può offrire un bst di 24 CV contribuendo alle prestazioni ma anche alla riduzione dei consumi. Di serie poi ci sono le sospensioni pneumatiche adattive che consentono un’escursione fino a 900 mm mentre opzionali ci sono le quattro ruote sterzanti, con quelle posteriori che posso arrivare fino a 5°. A dispetto della stazza la nuova Audi Q9 è piacevole da guidare, agile quando serve e con una buona progressione. Anche sul percorso misto del nostro test drive il nuovo suv ammiraglia dei Quattro Anelli si è comportato bene, senza scomporsi troppo anche nelle curve affrontate a velocità più elevata. A bordo poi regna quasi sempre il silenzio, con un abitacolo perfettamente insonorizzato e sedute comode. Di spazio, manco a dirlo, ce n’è in abbondanza.

Prezzo e allestimenti

Tre gli allestimenti disponibili per Q9, Advanced, S Line e Identity. Il primo più focalizzato sul confort e la tecnologia, il secondo con elementi più sportivi, infine il top di gamma più orientato al lusso. Prezzo a partire da 116.900 euro. Le ambizioni dei Quattro Anelli così crescono ancora, così come le dimensioni dei suv Audi che ora hanno una nuova sorella. La più grande di tutte.