A 30 anni dall'immatricolazione dell’ultima Autobianchi Y10 prodotta Fiat presenta la nuova Pandina Tributo Autobianchi, un’esclusiva versione che arricchisce la gamma affiancando gli allestimenti Pop, Icon e Cross, tutti disponibili con motorizzazione ibrida. Prodotta nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco con livrea color platino, sarà disponibile in Italia da dicembre a un prezzo di 14.500 €
- Fiat ha presentato Pandina Tributo Autobianchi, un’inedita versione al vertice della gamma, esattamente 30 anni dopo l’immatricolazione dell’ultima Autobianchi Y10: la Autobianchi Y10, presentata nel 1985, nasceva da una piattaforma derivata dalla FIAT Panda, reinterpretando il concetto di automobile compatta attraverso uno stile ricercato e finiture raffinate
- L’abitacolo di Fiat Pandina Tributo Autobianchi esprime il carattere della nuova versione attraverso colori e materiali specifici.
- Fiat Pandina Tributo Autobianchi ha sedili in microfibra color sabbia chiaro con l’iconico motivo a “quadrettoni” e un logo dedicato sui poggiatesta anteriori, abbinati agli inserti soft-touch dei pannelli porta nella stessa tonalità sabbia chiaro
- La fascia della plancia è verniciata in platino, in contrasto con i dettagli in nero lucido e il volante soft-touch. L’identità della versione è data anche nella grafica di benvenuto dedicata “Tributo Autobianchi”, visualizzata sul quadro strumenti e sulla radio. Tappetini e finiture specifiche completano la personalizzazione degli interni.
- Prodotta nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco sarà disponibile in Italia da dicembre, a un prezzo promozionale di 15.400€, grazie al finanziamento Stellantis Financial Services
- La nuova Pandina Tributo Autobianchi arricchisce la gamma affiancando gli allestimenti Pop, Icon e Cross, tutti disponibili con motorizzazione ibrida. Nei primi nove mesi del 2026, Pandina ha confermato la propria leadership nel segmento A in Europa, con 100.000 immatricolazioni, in crescita del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’Italia si conferma il suo principale mercato, con 86.000 immatricolazioni da gennaio a settembre (+5%), che fanno di Pandina l’automobile più venduta nel Paese.
- Protagonista del design è il nuovo colore platino, sviluppato specificamente per questa versione e disponibile in esclusiva. I clienti potranno scegliere tra la configurazione monocromatica e quella bicolore, caratterizzata dal tetto e dal portellone posteriore neri a contrasto.
- Il portellone nero richiama uno degli elementi stilistici più riconoscibili della storica Autobianchi Y10, creando un immediato collegamento tra passato e presente.
- Su Fiat Pandina Tributo Autobianchi ci sono esclusivi cerchi in lega diamantati da 15”, con un logo dedicato sui coprimozzi
- Le calotte degli specchietti retrovisori e gli skid plate sono verniciati in nero, c'è anche uno sticker laterale dedicato con scritta “Tributo Autobianchi”