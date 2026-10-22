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Fiat Pandina tributo Autobianchi: prezzo, caratteristiche e design. FOTO

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A 30 anni dall'immatricolazione dell’ultima Autobianchi Y10 prodotta Fiat presenta la nuova Pandina Tributo Autobianchi, un’esclusiva versione che arricchisce la gamma affiancando gli allestimenti Pop, Icon e Cross, tutti disponibili con motorizzazione ibrida. Prodotta nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco con livrea color platino, sarà disponibile in Italia da dicembre a un prezzo di 14.500 €

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