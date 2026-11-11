Blocco diesel Euro 5 rinviato al 2027, ok alla Camera: cosa cambia

La deroga varata dal governo si è resa necessaria per evitare un pesante impatto economico sulle quattro Regioni dell'area padana, un territorio che unisce un'alta concentrazione industriale a una conformazione geologica che favorisce l'accumulo di polveri sottili (PM10). A seguito del rinvio concesso dalla legge, le quattro amministrazioni si sono mosse secondo logiche differenti per gestire i rispettivi Piani di Tutela dell'Aria. La Lombardia è l'unica ad aver confermato lo stop strutturale nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) per i grandi centri urbani come Milano, Brescia, Bergamo e Monza, adeguando la delibera della Giunta per far slittare l'applicazione delle sanzioni all'autunno del 2027. Al contrario, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna hanno scelto di azzerare il blocco automatico, sostituendolo con misure compensative alternative quali incentivi alla rottamazione, il potenziamento dei trasporti pubblici e il rinvio stagionale dell'accensione dei riscaldamenti.