Blocco diesel Euro 5 rinviato al 2027, ok alla Camera: cosa cambia

Introduzione
In Italia circolano circa 14 milioni di automobili alimentate a gasolio, ma meno della metà – solo 6 milioni – appartiene alla classe ambientale Euro 6. Per i proprietari dei modelli precedenti, la necessità di sostituire il veicolo per non incorrere nei divieti di circolazione è una certezza da tempo, ma la scadenza non è più immediata. A ridosso del termine per la conversione del testo, la Camera ha approvato il decreto antismog che sposta ufficialmente dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 l’entrata in vigore del blocco strutturale alla circolazione per le vetture diesel Euro 5. La norma congela lo stop per oltre 1,4 milioni di mezzi nel solo Nord Italia, anche se la mappa dei divieti nel resto della Penisola si presenta frammentata
Quello che devi sapere
Le strategie diverse di Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna
La deroga varata dal governo si è resa necessaria per evitare un pesante impatto economico sulle quattro Regioni dell'area padana, un territorio che unisce un'alta concentrazione industriale a una conformazione geologica che favorisce l'accumulo di polveri sottili (PM10). A seguito del rinvio concesso dalla legge, le quattro amministrazioni si sono mosse secondo logiche differenti per gestire i rispettivi Piani di Tutela dell'Aria. La Lombardia è l'unica ad aver confermato lo stop strutturale nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) per i grandi centri urbani come Milano, Brescia, Bergamo e Monza, adeguando la delibera della Giunta per far slittare l'applicazione delle sanzioni all'autunno del 2027. Al contrario, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna hanno scelto di azzerare il blocco automatico, sostituendolo con misure compensative alternative quali incentivi alla rottamazione, il potenziamento dei trasporti pubblici e il rinvio stagionale dell'accensione dei riscaldamenti.
Le regole per il Centro-Sud e il caso della Capitale
Per gli automobilisti che risiedono nel Centro, nel Sud o nelle Isole e che guidano un diesel Euro 5, le limitazioni non seguono un provvedimento regionale ma dipendono esclusivamente dai regolamenti dei singoli Comuni, dato che non esiste alcun divieto generalizzato sulle autostrade o sulle strade statali extraurbane. A Roma, per esempio, i veicoli Euro 5 sono attualmente salvati dai blocchi permanenti all'interno della Ztl Fascia Verde, area dove restano invece bandite le auto a benzina fino a Euro 3 e i diesel fino a Euro 4. Per i motori Euro 5 della Capitale il rischio di stop è limitato ai fermi temporanei decretati durante le domeniche ecologiche o nei giorni di forte allerta meteo-ambientale, una situazione analoga a quella delle altre città centromeridionali, dove i sindaci intervengono solo con ordinanze contingibili e urgenti nei periodi di picco dell'inquinamento invernale.
MoVe-In: la deroga chilometrica tramite scatola nera
Per chi abita nelle regioni soggette a limitazioni di lungo corso resta attiva la possibilità di aderire al sistema MoVe-In (Monitoraggio Veicoli Inquinanti), la piattaforma tecnologica già adottata in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Il meccanismo prevede l'installazione di una scatola nera a bordo dell'auto: il conducente rinuncia alla circolazione libera nelle fasce orarie ordinarie in cambio di un tetto di percorrenza chilometrica annua prefissata. Per la categoria Euro 5, questa soglia si attesta in media sui 10mila chilometri all'anno, una soluzione pensata per consentire l'utilizzo saltuario della vettura senza esporsi al rischio di sanzioni amministrative.
Nessuna amnistia per le classi da Euro 0 a Euro 4
La decisione della Camera non rappresenta un'amnistia ecologica per l'intero parco auto obsoleto. Restano infatti pienamente operativi tutti i divieti strutturali e le limitazioni permanenti stabiliti per i veicoli più inquinanti. Le vetture a benzina e diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 rimangono colpite da blocchi permanenti all'interno dei centri urbani di gran parte dei Comuni italiani. I diesel Euro 3 ed Euro 4 continuano a subire i blocchi stagionali o strutturali nei giorni feriali, a meno che non si utilizzi la deroga del sistema MoVe-In nelle regioni del Nord che lo consentono. Per i veicoli Euro 6, i modelli a benzina recenti e le auto ibride o elettriche, la circolazione resta generalmente libera ovunque, fatte salve alcune eccezioni locali restrittive come quelle previste dall'Area B di Milano. Il rinvio al 2027 offre in sostanza un margine di dodici mesi per consentire alle famiglie di pianificare la transizione verso motorizzazioni più moderne.