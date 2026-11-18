Il Gruppo apre gli uffici in viale dell’Arte 25 per seguire le relazioni istituzionali e lo sviluppo del business. Dopo la crescita di OMODA & JAECOO, l’obiettivo è consolidare la rete commerciale e ampliare la presenza dei diversi marchi

"Roma completa la nostra organizzazione di Milano e ci dà una base nella capitale per il dialogo con istituzioni, partner e stakeholder: è un ulteriore passo verso una presenza italiana più strutturata", ha dichiarato Kevin Cheng, CEO di Chery Italy. "I risultati di questi due anni sono una base concreta, non un traguardo. Ora vogliamo renderli duraturi con una rete più forte, un servizio di qualità e competenze locali".

Arrivato in Italia nell’estate del 2024 con i marchi OMODA & JAECOO, il costruttore cinese ha registrato una crescita significativa. Da gennaio a ottobre 2026 i due brand hanno totalizzato oltre 37.000 immatricolazioni, con un incremento del 235,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel solo mese di ottobre le registrazioni sono state circa 5.000, in aumento del 171,8% e con una quota di mercato del 3,8%. Risultati ottenuti in un mercato automobilistico italiano che, nei primi dieci mesi dell’anno, ha raggiunto 1,401 milioni di immatricolazioni, in crescita dell’8,3% secondo i dati UNRAE.

Chery rafforza la propria presenza in Italia con l’apertura di una nuova sede di rappresentanza a Roma, in viale dell’Arte 25. Gli uffici nella Capitale affiancheranno la struttura di Milano, che continuerà a essere il quartier generale operativo per le attività legate a vendite, prodotto, marketing e post-vendita. La nuova sede avrà invece il compito di seguire lo sviluppo del business, le relazioni istituzionali e le attività di public affairs, ambiti diventati sempre più strategici con l’espansione del Gruppo sul mercato italiano.

Una strategia multibrand

Un percorso di crescita accompagnato anche da un'evoluzione organizzativa. Dallo scorso ottobre, infatti, la società italiana ha assunto la denominazione CHERY ITALY S.r.l., a conferma di una strategia che punta su un portafoglio articolato di marchi, ciascuno con un posizionamento specifico. OMODA si concentra su tecnologia e mobilità intelligente, mentre JAECOO propone SUV orientati alla versatilità. LEPAS, già presente sul mercato, si rivolge a chi cerca design ed eleganza contemporanea. Il marchio CHERY sarà invece dedicato alla mobilità familiare, mentre iCAUR completerà l'offerta con SUV elettrificati caratterizzati da una vocazione più avventurosa.

Rete commerciale e assistenza al centro

La nuova fase punta soprattutto a consolidare i risultati raggiunti, investendo sulla presenza territoriale e sulla qualità del servizio. Attualmente la rete italiana conta 137 punti vendita e assistenza, con altre dieci aperture in programma. Un ruolo importante nella gestione del post-vendita è affidato al centro ricambi nazionale di Basiano, in provincia di Milano. La struttura si estende su 7.500 metri quadrati e dispone di oltre 11.000 referenze, per un totale di 400.000 parti, garantendo il rifornimento delle concessionarie italiane in 24-48 ore. Sul fronte della garanzia, tutti i modelli dei marchi del Gruppo beneficiano di una copertura di sette anni o 150.000 chilometri sulla vettura e di otto anni o 160.000 chilometri sulle componenti elettrificate.

Un gruppo da oltre 2,5 milioni di veicoli

La crescita italiana si inserisce in una dimensione internazionale più ampia. Nei primi dieci mesi del 2026 Chery Automobile ha venduto oltre 2,5 milioni di veicoli nel mondo, con un aumento del 9,3%. Di questi, 1,75 milioni sono stati commercializzati sui mercati esteri, in crescita del 64,8%. La ricerca e sviluppo rappresenta un altro pilastro della strategia: nel 2025 gli investimenti hanno raggiunto circa 1,8 miliardi di euro, con una squadra di 20.366 addetti R&D in Cina. Le attività non riguardano soltanto l'automobile, ma si estendono anche a batterie, intelligenza artificiale, guida autonoma e robotica, attraverso progetti come quelli di AiMOGA Robotics dedicati ai robot umanoidi. Con la sede romana, Chery aggiunge quindi un nuovo tassello alla propria organizzazione italiana. L'obiettivo è accompagnare la crescita commerciale con una struttura più articolata, capace di sostenere l'espansione dei marchi, rafforzare i rapporti con il territorio e costruire una presenza stabile nel mercato nazionale.