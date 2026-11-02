Antonelli sul tetto del mondo: la gioia, le lacrime e gli abbracci

Il pilota italiano entra nella storia della Formula 1. Dopo il traguardo in Messico, il pilota Mercedes abbraccia i genitori e la sorella. "Non starei qui senza la Mercedes e la mia famiglia", dice il neocampione. Il successo viene celebrato da Jannik Sinner, Valentino Rossi e Max Verstappen. Dalla Spagna alla Francia, i media internazionali esaltano il talento italiano ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

A 15 anni sognava di essere proprio come il suo mito, Ayrton Senna. Kimi Antonelli è il più giovane pilota a laurearsi campione del mondo di Formula 1 (IL SUO PROFILO): lo ha fatto con la gioia dei suoi 20 anni e 68 giorni e il talento dei più grandi. In Messico si prende il titolo iridato, circondato dalla sua famiglia, e sono lacrime e gioia. Le prime venute giù dopo la bandiera a scacchi: "È incredibile, una stagione incredibile. Sono felice ce l'abbiamo fatta", dice il neocampione del mondo che, appena sceso dalla sua Mercedes, corre ad abbracciare la mamma Veronica, il papà Marco e la sorellina Maggie, che aveva già incantato tutti all'ingresso nel paddock con un outfit non passato inosservato.

Le prime parole da campione: "Stagione incredibile" "Ce l'abbiamo fatta - le prime parole da iridato -. Non starei qui senza la Mercedes e la mia famiglia, sono grato a loro. È stata una stagione incredibile, come è incredibile e pazzesco condividere il podio con campioni come Hamilton e Verstappen. Grazie mille Messico. Continueremo a spingere per portare l'Italia in alto". Il successo del giovanissimo bolognese è stato subito omaggiato in pista dal vincitore in Messico, Max Verstappen: "Che stagione Kimi, sono orgoglioso di te", le parole dell'olandese. In lacrime anche il team principal della Mercedes, Toto Wolff. E poi l'omaggio globale: la premier Giorgia Meloni scrive "un successo che riporta un pilota italiano sul tetto del mondo, premiando talento, impegno, determinazione, dedizione. Un motivo di grande orgoglio per la nostra nazione". Approfondimento F1, da Farina a Kimi Antonelli: albo d’oro dei vincitori del Mondiale

Il padre: "Ancora non realizzo quello che ha fatto" E sul podio risuonavano le note del "Nessun dorma" di Pavarotti mescolate a quelle del "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri, quando Jannik Sinner ha voluto subito complimentarsi con Antonelli: "Che hai fatto Kimi, complimenti per il tuo primo mondiale", le parole in video messaggio del tennista azzurro. "Il campione l'abbiamo visto l'anno scorso. Quest'anno ha vinto, ma già nella prima stagione ha mostrato la sua stoffa, perché nei momenti di difficoltà ha saputo reagire", ha detto papà Antonelli. "Ancora non realizzo quello che ha fatto". Vedi anche Formula 1, Kimi Antonelli è campione del mondo. Video della gara