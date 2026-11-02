F1, Kimi Antonelli campione del mondo: da Meloni a Sinner, le reazioni

"Andrea Kimi Antonelli è campione del mondi di F1 e con lui l'Italia è ancora una volta al centro del mondo!!", ha commentato sui social il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. "Il più giovane campione iridato, a vent'anni è italiano, dopo 73 anni dall'ultima vittoria tricolore del Campionato F1 di Alberto Ascari. La vittoria finale di Kimi - si legge - lascerà un segno indelebile nella memoria di tutti noi, grazie a un talento cristallino, a una feroce determinazione, a una genuina semplicità, tipica dei grandi campioni. Kimi è la conferma che in Italia, nello sport e non solo, abbiamo giovani di straordinario valore: dobbiamo saperli riconoscere, accompagnare e sostenere, creando le condizioni perché possano esprimere tutto il loro talento. La Formula 1 ci insegna che per vincere un Gran premio e ancor di più il Mondiale non basti la velocità: bisogna saper scegliere le traiettorie giuste, affrontare al meglio le curve più difficili, trovare un equilibrio tra coraggio e incoscienza, saper "ascoltare" la macchina, dialogare con il team e ispirare la telemetria. A lui, alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno contribuito a questa straordinaria impresa - conclude Abodi - vanno le mie congratulazioni e il mio grazie: grazie Kimi, adorabile ragazzo italiano, vincente!".

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