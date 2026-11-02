F1, Kimi Antonelli campione del mondo: da Meloni a Sinner, le reazioni

Introduzione
Il trionfo di Kimi Antonelli in Formula 1 (LEGGI IL SUO PROFILO) accende l'entusiasmo dell'Italia e conquista il mondo dello sport. A soli 20 anni, il pilota bolognese della Mercedes riporta il titolo iridato in Italia a 73 anni dall'ultima volta, quando a riuscirci era stato Alberto Ascari. Un'impresa celebrata sul circuito messicano, dove il terzo posto al Gran Premio è bastato per chiudere i conti con quattro gare d'anticipo. Dalla famiglia ai campioni dello sport, fino alle istituzioni e alla stampa internazionale, è una pioggia di congratulazioni per il nuovo re della Formula 1. Da Giorgia Meloni a Jannik Sinner a Valentino Rossi, passando per Vasco Rossi, sono stati in tanti a rendere omaggio al talento del giovane campione.
Quello che devi sapere
Meloni: "Antonelli campione straordinario, premiati talento e impegno"
'Kimi Antonelli è campione del mondo!', ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni. Complimentandosi con il pilota italiano della Mercedes della F1, ricorda che 'a soli 20 anni conquista un traguardo straordinario, diventando il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1. Un successo - prosegue la premier - che riporta un pilota italiano sul tetto del mondo, premiando talento, impegno, determinazione e dedizione. Un motivo di grande orgoglio per la nostra Nazione'.
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Abodi: "Con Antonelli l'Italia ancora al centro del mondo"
"Andrea Kimi Antonelli è campione del mondi di F1 e con lui l'Italia è ancora una volta al centro del mondo!!", ha commentato sui social il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. "Il più giovane campione iridato, a vent'anni è italiano, dopo 73 anni dall'ultima vittoria tricolore del Campionato F1 di Alberto Ascari. La vittoria finale di Kimi - si legge - lascerà un segno indelebile nella memoria di tutti noi, grazie a un talento cristallino, a una feroce determinazione, a una genuina semplicità, tipica dei grandi campioni. Kimi è la conferma che in Italia, nello sport e non solo, abbiamo giovani di straordinario valore: dobbiamo saperli riconoscere, accompagnare e sostenere, creando le condizioni perché possano esprimere tutto il loro talento. La Formula 1 ci insegna che per vincere un Gran premio e ancor di più il Mondiale non basti la velocità: bisogna saper scegliere le traiettorie giuste, affrontare al meglio le curve più difficili, trovare un equilibrio tra coraggio e incoscienza, saper "ascoltare" la macchina, dialogare con il team e ispirare la telemetria. A lui, alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno contribuito a questa straordinaria impresa - conclude Abodi - vanno le mie congratulazioni e il mio grazie: grazie Kimi, adorabile ragazzo italiano, vincente!".
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Schlein: "Antonelli scrive la storia due volte"
"Kimi Antonelli oggi scrive due volte la storia della Formula 1: a soli 20 anni è il più giovane campione del mondo di sempre e il primo pilota italiano a conquistare il titolo dopo 73 anni. Congratulazioni, Kimi!", ha postato sui social la segretaria del Pd, Elly Schlein.
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Valentino Rossi: "Kimi mi assomiglia, diventerà uno dei più forti"
'Mi ha emozionato moltissimo, è stato un grande è stato bellissimo seguirlo, è uno di quei momenti che ti ricordi dove sei". Parola di Valentino Rossi che in collegamento con Sky Sport si congratula con Kimi Antonelli campione del mondo di Formula 1. "Ha fatto paura, ha fatto la differenze su tutti, impressionante quella fatta sul compagno di squadra. La Mercedes è stata la migliore auto ma non ha dominato.. Tanto di questo campionato è merito suo". Poi Rossi aggiunge: "Ho sentito parlare di lui anche grazie al nome Kimi che ricorda Kimi Raikkonen e ho cominciato a seguirlo anche sui kart. Può diventare uno dei piloti più forti della storia. Mi piace fare l'accostamento con me e mi piace fare il tifo per lui".
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Sinner: "Complimenti Kimi, cosa sei riuscito a fare"
"Complimenti Kimi che sei riuscito a fare, complimenti per il tuo titolo mondiale". Così Jannik Sinner in un video pubblicato sul suo profilo social.
Vasco Rossi: "Geniale, pazzesco ed emiliano doc di Casalecchio"
Complimenti a Kimi Antonelli, campione del mondo di F1, anche da Vasco Rossi che sui social definisce il pilota della Mercedes 'geniale, straordinario, pazzesco'. 'Ci rendi infinitamente orgogliosi di essere italiani! Il più giovane campione del mondo di F1 - ricorda Vasco - è un ragazzo italiano di vent'anni, emiliano Doc di Casalecchio!'
Verstappen: "Fatto le cose giuste, Antonelli impressionante"
"È stato davvero epico. Penso ci mancasse un po' di passo, però abbiamo fatto le cose giuste. Ho sudato per cercare di tenere dietro Lewis", ha sottolineato il pilota della Red Bull, Max Verstappen, dopo la vittoria nel Gran Premio del Messico di Formula 1. Poi i complimenti ad Antonelli per la vittoria del Mondiale: "Ha avuto una stagione pazzesca. Vincere a un'età così giovane è impressionante, sono molto fiero di lui".
Hamilton: "Congratulazioni a Kimi"
"Bisogna fare le congratulazioni a Kimi (Antonelli, ndr), il più giovane campione del mondo di sempre, penso avessimo il passo per vincere, ma evidentemente non era destino. Cerchiamo di incassare il colpo e pensare a cosa possiamo fare meglio", ha detto il pilota della Ferrari, Lewis Hamilton.
Bezzecchi: "Kimi, non vedo l'ora di abbracciarti"
"Kimi, non vedo l'ora di abbracciarti". Il pilota Aprilia della MotoGp saluta così l'amico Kimi Antonelli laureatosi campione del mondo ricordandone l'impresa a Monza. "E' riuscito a sopportare tutta quella pressione con una tranquillità da vero campione".
"Un gigante così giovane", Antonelli in prima pagina sui media esteri
"Un gigante così giovane", "Ha fatto la storia", "un campione unico", "trionfo storico di un italiano". Sono alcuni dei titoli che i media on line stranieri dedicano a Andrea Kimi Antonelli, incoronato in Messico campione del mondo di Formula 1, sottolineando soprattutto il fatto che mai prima di lui un ventenne aveva conquistato il titolo iridato. "È ancora un eterno Peter Pan, ma possiede già i riflessi di un campione", scrive l'Equipe, mentre per la Bbc la vittoria "è un incredibile ventata di aria fresca per la Formula 1". "Il bambino che si addormentava sulle piste ha realizzato il suo sogno", è l'immagine scelta da Marca.