Dalle 15 la sfida al Mapei Stadium. Alle 18.00 invece è la volta di Roma-Monza (su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). La domenica si chiude, alle 20.45, con Como-Juventus

Prosegue il campionato di Serie A. Oggi, nel match delle 12.30 Udinese-Fiorentina, i padroni di casa si sono imposti per 1-0. Dalle 15 si gioca poi Sassuolo-Napoli, mentre a partire dalle 18.00 è il momento di Roma-Monza (su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). La domenica si chiude, alle 20.45, con Como-Juventus (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domani poi sono in programma le ultime due partite della 13esima giornata: alle 18.30 Lecce-Atalanta, alle 20.45 Cagliari-Milan.