Dalle 15 la sfida al Mapei Stadium. Alle 18.00 invece è la volta di Roma-Monza (su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). La domenica si chiude, alle 20.45, con Como-Juventus
Prosegue il campionato di Serie A. Oggi, nel match delle 12.30 Udinese-Fiorentina, i padroni di casa si sono imposti per 1-0. Dalle 15 si gioca poi Sassuolo-Napoli, mentre a partire dalle 18.00 è il momento di Roma-Monza (su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). La domenica si chiude, alle 20.45, con Como-Juventus (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domani poi sono in programma le ultime due partite della 13esima giornata: alle 18.30 Lecce-Atalanta, alle 20.45 Cagliari-Milan.
La cronaca di Udinese-Fiorentina (HIGHLIGHTS)
L'Udinese parte subito aggressiva e trova il gol dopo solo 8 minuti, con Lovric che va a segno su assist di Zaniolo. Successivamente pericolosi anche Ekkelenkamp e Karlström, ma non arriva il raddoppio nel primo tempo. Nella ripresa l’Udinese trova anche il gol del raddoppio, con Solet che segna sfruttando una fortunosa carambola, ma l’arbitro supportato dal VAR annulla la rete ritenendo attiva la posizione in fuorigioco di Kabasele. Il risultato non cambia più, e i padroni di casa battono 1-0 la Fiorentina.
Il tabellino di Udinese-Fiorentina 1-0
8' Lovric
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda (16' st Zanoli), Karlstrom, Zarraga (26' st Bayo), Kamara; Lovric (44' st Miller); Ekkelenkamp, Zaniolo (44' st Arizala). All.: Zanetti.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea (46' pt Christensen); Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario (1' st Valdepenas); Ndour, Fagioli, Brescianini (1' st Goncalves); Mastantuono (24' st Beto), Pellegrino (35' st Atta), Njie. All.: Vanoli.
Ammoniti: Ndour, Ekkelenkamp, Ranieri per gioco falloso.
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