Il britannico ha battuto di +0"128 il compagno di squadra e campione del mondo, che aveva dominato le tre sessioni di prove libere, assicurandosi la sua 13esima pole in carriera. Male le due Ferrari: Leclerc settimo e Hamilton nono. Domani alle 17 prenderà il via alla penultima gara stagionale sul tracciato di Losail
George Russell ha conquistato la pole position nel Gran premio del Qatar di Formula 1, firmando un super tempo in 1'21"695. Il britannico ha battuto di +0"128 il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, dominatore delle tre sessioni di prove libere, e si è assicurato la sua 13esima pole in carriera. Le McLaren si candidano alla lotta per il podio con Lando Norris (+0"480) e Oscar Piastri (+0"550), che sono rispettivamente terzo e quarto.
Male le due Ferrari: Leclerc settimo e Hamilton nono
La Red Bull di Isack Hadjar (+0"596) conferma l'ottimo passo in questo weekend, centrando il quinto crono e beffando il più blasonato compagno di box Max Verstappen, che accusa un gap di +0"637. Non bene le Ferrari che sono a oltre un secondo dalla vetta della graduatoria: Charles Leclerc scatterà dalla settima casella, mentre Lewis Hamilton è addirittura nono dietro alla Racing Bulls di Arvid Lindblad; completa la top 10 Liam Lawson. Domani alle 17 prenderà il via la penultima gara stagionale sul tracciato di Losail.