Il britannico ha battuto di +0"128 il compagno di squadra e campione del mondo, che aveva dominato le tre sessioni di prove libere, assicurandosi la sua 13esima pole in carriera. Male le due Ferrari: Leclerc settimo e Hamilton nono. Domani alle 17 prenderà il via alla penultima gara stagionale sul tracciato di Losail

George Russell ha conquistato la pole position nel Gran premio del Qatar di Formula 1, firmando un super tempo in 1'21"695. Il britannico ha battuto di +0"128 il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, dominatore delle tre sessioni di prove libere, e si è assicurato la sua 13esima pole in carriera. Le McLaren si candidano alla lotta per il podio con Lando Norris (+0"480) e Oscar Piastri (+0"550), che sono rispettivamente terzo e quarto.