La squadra azzurra sogna di alzare l'Insalatiera per la quarta volta consecutiva. Prima però bisogna battere gli avversari spagnoli, su tutti Carlos Alcaraz
Il tennis italiano sogna di nuovo: oggi, dalle 15, l'Italia affronta la Spagna in Coppa Davis, a Bologna, nel remake della finale 2025 vinta dagli azzurri di Filippo Volandri che quest'anno vanno a caccia della quarta Insalatiera consecutiva. Gli spagnoli di David Ferrer, invece, vogliono riscattarsi dalla sconfitta dell'anno scorso e riportare il trofeo in Spagna dove manca da sette anni.
Il percorso di Italia e Spagna
Il team spagnolo, nella semifinale contro gli inglesi, ha schierato Rafael Jodar nel primo match, e un inarrestabile Alcaraz nel secondo, che hanno facilmente battuto gli avversari Cameron Norrie e Arthur Fery, senza il bisogno di andare al doppio. Diversa la semifinale vissuta dagli azzurri con la Repubblica Ceca, vinta proprio al terzo match, il doppio, grazie alla coppia Lorenzo Musetti-Andrea Vavassori. Musetti aveva vinto anche il primo match, contro Jakub Mensik, mentre la seconda partita era stata persa da Cobolli contro Lehecka.
Le squadre
Per l'Italia, che quest'anno è senza Jannik Sinner, fuori per i problemi al ginocchio, ci sono Flavio Cobolli (n. 7 del ranking Atp), Luciano Darderi (n. 21), Lorenzo Musetti (n. 27), Matteo Berrettini (n. 42) e Andrea Vavassori (n. 10 del ranking Atp di doppio), capitanati da Filippo Volandri chiamato a decidere gli schieramenti per oggi. In casa Spagna, invece, ci sono Carlos Alcaraz (n. 3 del ranking Atp), Rafael Jodar (n. 10), Daniel Merida (n. 43), Pedro Martinez (n. 119) e Marcel Granollers (n. 8 del ranking Atp di doppio), guidati da David Ferrer.
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Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso anno perde al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 18 maggio 2026, con la vittoria a Roma, completa il Career Golden Masters. Nel 2026 è di nuovo re di Londra. Poi la pausa per i problemi al ginocchio e l'intervento chirurgico. A cura di Federica Villa