Il percorso di Italia e Spagna

Il team spagnolo, nella semifinale contro gli inglesi, ha schierato Rafael Jodar nel primo match, e un inarrestabile Alcaraz nel secondo, che hanno facilmente battuto gli avversari Cameron Norrie e Arthur Fery, senza il bisogno di andare al doppio. Diversa la semifinale vissuta dagli azzurri con la Repubblica Ceca, vinta proprio al terzo match, il doppio, grazie alla coppia Lorenzo Musetti-Andrea Vavassori. Musetti aveva vinto anche il primo match, contro Jakub Mensik, mentre la seconda partita era stata persa da Cobolli contro Lehecka.

Le squadre

Per l'Italia, che quest'anno è senza Jannik Sinner, fuori per i problemi al ginocchio, ci sono Flavio Cobolli (n. 7 del ranking Atp), Luciano Darderi (n. 21), Lorenzo Musetti (n. 27), Matteo Berrettini (n. 42) e Andrea Vavassori (n. 10 del ranking Atp di doppio), capitanati da Filippo Volandri chiamato a decidere gli schieramenti per oggi. In casa Spagna, invece, ci sono Carlos Alcaraz (n. 3 del ranking Atp), Rafael Jodar (n. 10), Daniel Merida (n. 43), Pedro Martinez (n. 119) e Marcel Granollers (n. 8 del ranking Atp di doppio), guidati da David Ferrer.