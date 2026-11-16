Calcio, a Chivu la Panchina d'oro per la stagione 2025-26

Cristian Chivu ha vinto la Panchina d'oro per la stagione 2025-26 di Serie A che lo ha visto conquistare lo scudetto con l'Inter. Ad assegnare il riconoscimento, giunto alla 35esima edizione, sono gli stessi gli allenatori riuniti oggi a Coverciano per il consueto corso di aggiornamento. Alla cerimonia erano presenti i vertici del calcio italiano, dal commissario della Figc Giovanni Malagò e dal presidente della Lega A Ezio Maria Simonelli. Chivu (16 voti su 43) ha preceduto Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell'Inter ricevendo il premio ha detto: ''è sempre speciale ricevere un premio con le valutazioni dei colleghi, ringrazio società, staff e giocatori che trasformano quello che facciamo. Ringrazio la mia famiglia che mi è sempre vicina soprattutto nelle sconfitte''.